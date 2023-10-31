Кабмін затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС і цим виконав «маяк» Міжнародного валютного фонду

Уряд затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». До неї ввійшли три незалежні члени й один представник держави.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
Незалежні члени — це Девід Чальрз Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець. Від держави призначили заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.
Так Україна виконала зобовʼязання (один із «маяків») перед Міжнародним валютним фондом.
У вересні цього року Кабмін передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ «Оператор ГТС України». Пізніше члени номінаційного комітету затвердили вимоги до кандидатів у наглядову раду.
- 4 жовтня Міжнародний валютний фонд відкрив постійне представництво в Києві. В уряді України очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму $5,4 мільярда.
- На початку липня Програму розширеного фінансування (EFF) МВФ для України доповнили чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9», Державну податкову та митну служби, Оператора ГТС. Того ж місяця Україна отримала від Міжнародного валютного фонду другий транш на суму $890 мільйонів.