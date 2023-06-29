МВФ виділяє Україні $890 мільйонів на підтримку держбюджету

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила виділення Україні траншу на $886 мільйонів.

Про це фонд оголосив 29 червня.

Кошти підуть на підтримку державного бюджету. Крім того, вони підтримають міжнародні резерви, що посилюватиме спроможність Національного банку забезпечувати стійкість валютного ринку.

Загальна підтримка від МВФ цього року вже становить $3,6 мільярда. Новий транш допоможе уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки бюджету.