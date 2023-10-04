МВФ уперше від початку повномасштабної війни відновив роботу свого представництва в Україні

Міжнародний валютний фонд відкрив постійне представництво у Києві, яке закрили на початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році.

Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

«Я рада повідомити про відкриття Офісу постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми надалі поглиблюємо нашу співпрацю з Україною», — заявила вона.

1 жовтня команда МВФ на чолі з заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан прибула до Києва та розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль уже провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму $15,6 мільярда.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму $5,4 мільярда.