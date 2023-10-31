ООН підтвердила, що росія запустила ракету по селу Гроза

ООН підтвердила, що ракету, яка влучила в кафе в селі Гроза на Харківщині й вбила 59 людей, запустили російські окупанти.
Про це йдеться у звіті ООН.
Також організація зазначила, що не було жодних ознак того, що в кафе були військові під час ракетного удару або якісь військові обʼєкти поблизу.
Звіт базується на інформації, зібраній та перевіреній фахівцями з Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ). Вони два рази побували в Грозі, щоб оглянути місце удару, опитати 35 людей, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.
В ООН додають, що загиблі — 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик — були цивільні, які прийшли на перепоховання військовослужбовця Збройних сил України.
У звіті йдеться, що російські Збройні сили «або не зробили всього можливого, щоб переконатися, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних об’єктах». Та за будь-якого сценарію — це порушення міжнародного гуманітарного права, тому ООН закликає росію провести «повне та прозоре розслідування», щоб притягнути винних до відповідальності.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового.
- СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які під час окупації працювали на росіян, а потім виїхали в рф, звідки сформували мережу інформаторів. Дізнавшись точну адресу і час поминок, один із братів передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.