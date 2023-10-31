ООН підтвердила, що росія запустила ракету по селу Гроза

ООН підтвердила, що ракету, яка влучила в кафе в селі Гроза на Харківщині й вбила 59 людей, запустили російські окупанти.

Про це йдеться у звіті ООН.

Також організація зазначила, що не було жодних ознак того, що в кафе були військові під час ракетного удару або якісь військові обʼєкти поблизу.

Звіт базується на інформації, зібраній та перевіреній фахівцями з Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ). Вони два рази побували в Грозі, щоб оглянути місце удару, опитати 35 людей, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.