Ракетний удар по Грозі: Поліція ідентифікувала всіх загиблих — їх 59

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих через російський ракетний удар по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 59 людей.

Про це пише голова МВС Ігор Клименко.

Усі загиблі — цивільні мешканці села Грози. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Люди загинули цілими родинами по кілька поколінь.

19 людей ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Шість днів криміналісти відбирали зразки ДНК у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Особу одного із загиблих криміналісти встановили за 20 частинами тіла. Ще двох ідентифікували за допомогою особистих речей з помешкань загиблих, бо в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

За словами Клименка, без ДНК-лабораторій на процес ідентифікації такої кількості тіл і фрагментів знадобився б приблизно рік.