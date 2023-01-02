10 найкращих історичних текстів «Бабеля» за 2022 рік! Про те, як більшовики розстріляли бога, Чарльз став Карлом, а червона помада перемогла Гітлера

Тексти

Ангеліна Коткова / «Бабель»

У 2022 році ми, незважаючи ні на що, продовжували писати історичні тексти, хоч акцент, звісно, був на війні. Ми розказали, звідки взявся історичний мем про «маленьку переможну війну», як червона помада стала символом перемоги та як війни вплинули на харчові звички людства і моду. Пробитися до читачів крізь нескінченні мілітарні теми змогли лиш обрані, наприклад, британський монарх Чарльз. Чи правильно Карл? Власне, про це і був текст. Читайте його та ще 9 найкращих історичних текстів «Бабеля» з архівними фото, які ми написали у 2022 році. А спеціально для тих, хто після свят не дуже хоче багато читати, ми підготували бонус: яскраві історичні карикатури-меми. Так, і не забувайте, що історію України просто зараз ми творимо разом.

1. Як більшовики «судили та розстріляли» бога, а потім створили свою квазірелігію з культом вождя та комуністичним раєм

Червоноармійці конфіскують церковні цінності, 1920-і роки. Getty Images / «Бабель»

Захопивши владу в жовтні 1917 року, більшовики одразу ж розпочали боротьбу з «буржуазними пережитками та релігійними забобонами» царського режиму. У цей перелік потрапила і церква, спочатку — саме Російська православна. Тоді головною зброєю стала антирелігійна пропаганда. Її апофеозом був організований в Москві в січні 1918 року народний трибунал для суду над богом за його «злочини щодо людства і масовий геноцид».

2. Як росія сподівалася на «маленьку переможну війну» з Японією, але програла, а цей вислів став мемом

Японці конвоюють полонених російських солдатів, травень 1905 року. Getty Images / «Бабель»

На початку ХХ століття в росії було приблизно те саме, що зараз: рівень життя населення падав, про громадянські права і свободи не йшлося, зростала корупція, а правитель-консерватор не збирався ні з ким ділитися владою. Щоб відволікти народ від внутрішніх проблем, у верхівці так само придумали влаштувати «маленьку переможну війну». Але з Японією, яку тоді ніхто не вважав серйозним супротивником. У результаті росія програла війну й уклала мирний договір. У країні розпочалася революція, а спроби придушити її розстрілом мирних демонстрацій остаточно підірвали престиж правлячої верхівки. Чудова аналогія, чи не так?

3. Про воєнні злочини кремля під час Другої світової, за які росію поки що не покарали

Мешканка Львова намагається знайти родичів серед убитих у дворі львівської вʼязниці, липень 1943 року. Getty Images / «Бабель»

Російське керівництво схвалює, скоює та покриває воєнні злочини вже понад століття. Під час Другої світової війни радянські спецслужби розстрілювали польських військовополонених, катували та вбивали українських політвʼязнів, депортували та намагалися знищити всі сліди існування цілого народу — кримських татар. І досі за це не покарали ані СРСР, ані його правонаступницю росію.

4. Про останні місяці життя та самогубство Адольфа Гітлера (так-так, ми натякаємо!)

Канадійці спалюють опудало Гітлера, тримаючи газету зі звісткою про його смерть, 2 травня 1945 року. Getty Images / «Бабель»

На початку 1945 року роздратований поразками німецьких військ на всіх фронтах Гітлер прибув до столиці. На той час усі розуміли, що війну програно. Але Гітлер уже втратив будь-який звʼязок із реальністю — спʼянілий від влади, він продовжував вірити в «розгромну перемогу». Тому відмовлявся від переговорів про капітуляцію і відправляв залишки військ у безглузді наступи, а солдатів та генералів називав зрадниками та розстрілював за провали. Останні місяці свого життя Гітлер провів у бункері в центрі Берліну. Там же він разом зі своєю коханкою прийняв ціанід, а для певності ще й вистрілив собі в голову з пістолета.

5. Як червона помада стала зброєю у війні з нацизмом

Американські військові Жіночого допоміжного армійського корпусу презентують нову уніформу, 1942 рік. Із 1941 року червона помада стала обов'язковою для жінок, які вступили до армії США. Getty Images / «Бабель»

Червона помада стала символом боротьби жінок за свої права на початку ХХ століття. А під час Другої світової — ще й одним із найяскравіших символів нескореності, спротиву та перемоги європейців і американців над нацизмом. Цьому посприяв і сам Гітлер, який намагався заборонити жіночу косметику, а найдужче ненавидів саме червону помаду.

6. Про історію різних алкогольних напоїв у тилу і на фронтах Другої світової війни (бонус: рецепт одного з воєнних коктейлів)

Американські військові моряки п’ють пиво на борту лінкора в Атлантичному океані, 1943 рік. Getty Images / «Бабель»

Алкоголь у помірних дозах допомагав зняти стрес і підтримати моральний дух під час воєн. Порція рому для британських військових моряків — традиція, якій кількасот років. Для французьких солдатів головним напоєм було вино. Легке пиво під час Другої світової входило до пайків британських і американських солдатів. У Великій Британії паби не закривалися навіть під час найсуворіших бомбардувань, а у США війна фактично врятувала пивну індустрію. Відвертим пияцтвом вирізнялися хіба що радянська командна верхівка та німецькі військові з каральних загонів у концтаборах. І хіба це дивує?

7. Про кількасотрічну історію сербсько-албанського конфлікту в Косові

Родина албанців тікає з Косова до кордону з Македонією, на задньому плані — військові сербської армії, 3 березня 1999 року. Hulton Archive / Getty Images

На Балканах чергове загострення конфлікту між Сербією і частково визнаним Косовом. Протистояння сербів і албанців у Косові триває вже кілька століть. Протягом цього часу обидві сторони влаштовували етнічні чистки та масові вбивства. Останній масштабний конфлікт стався в Косові у 1990-х, під час розпаду Югославії. Його вдалося припинити лише завдяки втручанню ООН і НАТО. У 2008 році Косово проголосило незалежність, але її визнали навіть не всі члени Євросоюзу та НАТО. На цьому намагається спекулювати кремль — він порівнює Косово з «лнр» і «днр». Але незалежність цього краю не має нічого спільного з фейковими республіками на українському Донбасі.

8. Як правильно називати нового короля Великої Британії — Чарльз чи Карл

Принц Чарльз читає промову в Палаті лордів, сидячи біля Імператорської державної корони, 10 травня 2022 року.

Після смерті британської королеви Єлизавети II новим королем став її син, відомий нам раніше як принц Чарльз. Для британців він як був Чарльзом, так і лишився. А от в Україні розгорілася палка дискусія щодо того, як тепер правильно називати нового короля Великої Британії — Чарльз чи таки Карл. Почитайте наш текст про те, чому проблема транскрипції імен монархів досі існує, як Луї ставали Людовиками, Джорджі — Георгами, і чому Данило Галицький був для католицької Європи Данієлем.

9. Як війни змінили наші харчові звички та перетворили консервативну гастрономію на консерви

Британські солдати на передовій під час Першої світової війни, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

Стратегічний запас консервів, круп, макаронів та інших продуктів, які легко зберігати та швидко готувати, зараз є у багатьох українців. Деякі з цих продуктів винайшли саме під час воєн для потреб армії або протягом повоєнних продовольчих криз. Соєві сосиски, локшина швидкого приготування і консерви у пляшках врятували від голоду мільйони людей та досі радують прихильників швидкої та недорогої їжі. Згадуємо, як війни вплинули на наші харчові звички та чому замінники смаку в бульйонних кубиках зʼявилися з добрих намірів.

10. Як Вінстон Черчилль переконував США вступити у Другу світову війну

Черчилль під час передвиборчої кампанії, липень 1945 року. Getty Images / «Бабель»

Ви ж пам’ятаєте, як Володимир Зеленський виступав перед Конгресом США наприкінці грудня минулого року? І напевне пам’ятаєте, що цей візит порівнювали з історичним приїздом у Вашингтон британського премʼєра Вінстона Черчилля у грудні 1941 року. Він так само виступав у Конгресі й так само просив американців про допомогу в найтемніші для Британії часи. Ми згадуємо історичний контекст і деталі візиту британського прем’єра до Вашингтону. Аналогії з українським сьогоденням можуть вас здивувати.

Бонус для тих, хто просто хоче подивитися картинки

На фото: Німецька сатирична карта початку Першої світової у 1914 році. Тут головним противником зображується росія, яка намагається «проковтнути» всю Європу. Wikimedia / «Бабель»

Перша світова війна в карикатурах: гумористичні карти, дика та вічно пʼяна росія, країни-звірі та божевільний кайзер.

Друга світова війна в карикатурах: небезпечний шлюб Гітлера і Сталіна, брехливий пропагандист Геббельс, СРСР — нова загроза для післявоєнного світу.

Карикатури УНР початку ХХ століття: нерішучий Грушевський, омріяна незалежність і розрив з імперією, криваві більшовики, сусіди шматують Україну.

Карикатури УПА 1940—1950-х років: росія грабує і вбиває українців, СРСР — тюрма народів, боротьба проти Сталіна та Гітлера.

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