77 років тому Адольф Гітлер застрелився в бункері. В оточеному Берліні він продовжував вірити в перемогу, а своїх генералів називав боягузами та зрадниками (так-так, ми натякаємо) — історія в архівних фото

У середині січня Гітлер прибув у Берлін зі своєї резиденції «Гніздо орла» в Баварських Альпах. Він уже втретє змінював місце своєї ставки через наступ військ антигітлерівської коаліції. Нову штаб-квартиру він облаштував у центрі Берліну, у Рейхсканцелярії. Але через щоденні нальоти авіації союзників був змушений перенести свій штаб під землю — у фюрербункер, під тією ж будівлею.

На початку 1945 року ситуація на фронтах Другої світової війни була для Німеччини критичною. На Східному фронті радянські війська форсували Одер і на початок лютого вийшли на рубіж приблизно за 60 кілометрів від Берліну. На Західному фронті Арденнський контрнаступ німців обернувся провалом, 8 лютого англо-американська армія перейшла західний кордон Німеччини. На півдні, в Італії, німецько-італійські війська швидко відступали на північ під натиском союзників.

Це було укриття найвищого класу — з товстими перекриттями та стінами, повністю герметичне, з окремим дизельним генератором та кисневими балонами. Бункер був двоповерховий. На першому поверсі розташовувалося 12 кімнат зі службовими приміщеннями, кухнею, їдальнею та кімнатою для гостей. Нижній поверх був елітним — 17 кімнат призначалися для самого фюрера та його найближчого оточення. Також тут були ванні, спальні, телефонна станція, приймальня та приміщення охорони.

До початку 1945-го бункер майже не використовувався. Але згодом став останньою штаб-квартирою Гітлера. Від середини березня він майже не покидав бункера аж до смерті.

Аварійний вихід з бункера в сад Рейхсканцелярії, де спалили та поховали тіло Гітлера, лютий 1946 року. Getty Images / «Бабель»

Отже Гітлер повернувся до Берліну роздратований і злий. Виглядав він, за словами очевидців, настільки жахливо, що багато хто почав сумніватися щодо стану його здоровʼя — як фізичного, так і психічного. «Наприкінці життя Гітлер приймав абсолютно неймовірну кількість найрізноманітніших, подекуди вкрай екстравагантних препаратів, які не могли, звісно, не позначитися на його стані здоровʼя. Зокрема мишак, амфетаміни, кокаїн і так звані протигазові таблетки, які містили в невеликих дозах стрихнін і атропін. До того ж у нього розвинулася хвороба Паркінсона», — пише британський політик, психіатр і публіцист Девід Овен.

Але найголовніше, у нього розвинувся крайній ступінь гібрис-синдрому — надмірної самовпевненості, категоричності, нетерпимості до критики, віри у власну непогрішливість і мало не божественне призначення. Деякі експерти називають це «спʼянінням від влади», якому часто піддаються політики.

Кадри з виступу Гітлера під час однієї з промов, жовтень 1944 року. Getty Images / «Бабель»

Тому коли Гітлеру пропонували укласти мир хоча б із Британією та США, він категорично відмовлявся від будь-яких переговорів, будучи впевненим у перемозі. В останньому радіозверненні з бункера до німецького народу Гітлер звинуватив західні держави у «розвʼязанні війни», а також закликав усіх боротися до «остаточної перемоги».

Але поразка була вже неминучою, і це розуміли всі, крім самого фюрера. Зайняті німцями європейські міста падали одне за одним. Але Гітлер продовжував вірити в «чудесний порятунок», а своїх солдатів і генералів звинувачував у боягузтві й зраді та наказував віддавати їх під трибунал і розстрілювати. У цей час він почав порівнювати себе з пруським королем Фрідріхом II і заявляв, що зможе розгромити супротивників спочатку на сході, а потім на заході. І навіть наказав повісити у своєму кабінеті в бункері великий портрет Фрідріха.

Солдати вітають Гітлера перед відправкою на Одерський фронт проти радянських військ, березень 1945 року. Getty Images / «Бабель»

Але на відміну від тактичного генія свого часу Фрідріха, Гітлер дедалі частіше віддавав військам безглузді й самогубні накази. На початку березня він відправив останні боєздатні частини німецької армії в атаку проти радянських військ із наказом відбити Будапешт і Прагу. Новини про провал довели його до сказу. Він звільнив з високих посад деяких воєначальників за «надто панічні та неоптимістичні щоденні звіти» і порадив їм «підлікувати нерви».

Гітлер серед своїх воєначальників, березень 1945 року. Getty Images / «Бабель»

У середині березня на нараді в бункері особистий архітектор Гітлера, міністр озброєнь та боєприпасів Альберт Шпеєр під час доповіді про стан промисловості країни вперше майже відкритим текстом заявив, що війну програно. Раніше ніхто не наважувався говорити подібне у присутності фюрера. Гітлер спочатку впав у ступор, потім розлютився і сказав, що дає Шпеєрові 24 години, щоб той «подумав над своїми словами». Наступного дня Шпеєр відмовився від своїх слів і заявив, що «занадто погарячкував». Задоволений Гітлер подарував йому свій портрет, але довго не міг поставити на ньому автограф — тремтіли руки.

Альберт Шпеєр показує Гітлерові архітектурні креслення у резиденції «Гніздо орла», 1938 рік. Getty Images / «Бабель»

Від того, що Гітлер заперечував реальність, становище на фронтах не покращало. На початку квітня радянські війська розпочали штурм Відня, на що фюрер наказав утримувати місто за всяку ціну. Вранці 13 квітня міністр пропаганди Йозеф Геббельс доповів про смерть тяжкохворого американського президента Франкліна Рузвельта. Ця новина привела Гітлера в такий захват, що він наказав влаштувати в бункері бенкет із шампанським і підносив тости «за швидку перемогу». Але того ж вечора прийшли новини про падіння Відня. Дізнавшись про це Гітлер, за словами очевидців, схопився за серце і впав на диван у своїй кімнаті. А потім його довго відкачували лікарі.

Радянські офіцери на площі Гельденплац у Відні, квітень 1945 року. Саме на цій площі 15 березня 1938 року Гітлер проголосив з балкона Нового замку про приєднання Австрії до Третього Рейху. Getty Images / «Бабель»

За кілька днів радянські війська розпочали наступ на Берлін. Уранці 20 квітня Гітлер прокинувся від сильних вибухів. Він підбіг до одного зі своїх адʼютантів із запитанням: «Що відбувається?» На що спочатку отримав привітання зі своїм 56-м днем народження, а потім відповідь, що місто обстрілює радянська артилерія.

Близько полудня Гітлер востаннє в житті піднявся з бункера у двір Рейхсканцелярії. Там спеціально для нього пошикували хлопчиків із Гітлерюгенду, декому з них було трохи більше за десять років. Він потиснув їм усім руки, назвав «майбутнім Німеччини» і повернувся назад у бункер.