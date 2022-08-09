Карикатури УПА 1940—1950-х років: росія грабує і вбиває українців, СРСР — тюрма народів, боротьба проти Сталіна та Гітлера. Історія в 15 ілюстраціях-мемах

У 1940—1950-х роках в українській історії стався унікальний прецедент. Національної української держави не існувало, проте було достатньо боєздатне військо — Українська повстанська армія. Вона воювала на кілька фронтів, насамперед проти більшовицької росії та ще проти нацистської Німеччини. Однак не обмежувалася лише збройним протистоянням, а вела й контрпропагандистську діяльність. У підпільних умовах керівники УПА налагодили потужну видавничу мережу і поширювали ідеї визвольної боротьби навіть за межами України. Найбільшої популярності, звісно, набули листівки-карикатури про Сталіна, Гітлера, більшовицьку брехню про рівність і братерство. А сам СРСР зображався як тюрма народів, причому не лише українського. Навіть без міжнародної підтримки УПА вдалося протриматись проти величезної комуністичної імперії понад десятиліття. «Бабель» згадує історію боротьби в 15 найяскравіших карикатурах-мемах українських повстанців.