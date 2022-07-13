Перша світова війна в карикатурах: гумористичні карти, дика та вічно пʼяна росія, країни-звіри та божевільний кайзер. Історія у 20 ілюстраціях-мемах

Перша світова війна 1914—1918 років стала одним з наймасштабніших конфліктів в історії людства. У ній взяли участь 38 країн, поділених на два військово-політичні блоки — Антанту на чолі з Британією та Францією і Четверний союз на чолі з Німеччиною та Австро-Угорщиною. У цій війні застосовували нову зброю та техніку. А ще неабиякого розмаху набула воєнна пропаганда. Одним з найяскравіших її втілень стали карикатури, які зараз можна назвати мемами. Вони не лише мали зміцнювати бойовий дух в армії та патріотизм у цивільних, але й висміювали ворожі армії, правителів і політиків. Німці зображували росіян здичавілими і вічно пʼяними варварами та глузували із самовпевненості англійців. Головним винуватцем війни у країнах Антанти вважали німецького імператора Вільгельма ІІ, якого на карикатурах зображували божевільним, який уклав угоду з дияволом. Воюючі держави подавались в образах різних звірів і навіть страв. «Бабель» згадує Першу світову війну у 20 найяскравіших карикатурах-мемах.