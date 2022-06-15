Червона помада була символом боротьби жінок за свої права, а під час Другої світової ще й стала зброєю для перемоги над нацизмом, бо її ненавидів Гітлер — історія в архівних фото

На зламі ХІХ—ХХ століть у пуританському патріахальному суспільстві Європи та Америки червона помада й взагалі косметика вважались ознакою розпусти. Із «пристойних» жінок косметичку носили у сумочках хіба що театральні актриси.

У той же час активізувався рух за права жінок. І одним із символів громадянської непокори була саме червона помада. Це сталось майже випадково. У 1912 році в Нью-Йорку тисячі прихильників суфражистського руху йшли маршем повз салон Елізабет Арден — канадської підприємниці та засновниці майбутньої косметичної імперії.

Елізабет Арден, 1947 рік. Getty Images / «Бабель»

Елізабет теж виступала за права жінок, тож вирішила роздати мітингувальницям тюбики яскраво-червоної помади. Ефект був справді потужним, коли приблизно 15 тисяч жінок із нафарбованими «провокаційним» червоним кольором губами вигукували гасла. Натхненні цим прикладом, активістки жіночого руху в Європі, Австралії та Новій Зеландії теж почали використовувати червону помаду на своїх виступах.

Марш суфражисток у Нью-Йорку, травень 1912 року (розфарбоване фото). Getty Images / «Бабель»

Під час Першої світової війни патріархальне суспільство спробувало використати косметику як інструмент з дотримання гендерних норм. Тоді жінки почали потроху опановувати ті професії, куди їх раніше не допускали — влаштовувались на заводи, працювали машиністами трамваїв, листоношами тощо. Тобто заміювали чоловіків. Тому косметика мала підкреслити їхній «обовʼязок залишатися жінкою» і не захоплюватися своєю тимчасовою перепусткою у «чоловічий світ».

Французькі жінки за роботою на заводі з виробництва боєприпасів, 1914 рік (розфарбоване фото). Getty Images / «Бабель»

Уже знаний косметичний магнат того часу Хелена Рубінштейн створила рекламу, в якій жінкам розповідали про те, що піклуватися про свою зовнішність так само важливо, як і ходити на роботу вранці. Свою рекламну кампанію Рубінштейн розповсюдила і на домогосподарок, проголосивши користування косметикою проявом патріотизму. А медсестрам Червоного Хреста вона казала, що їхній обовʼязок бути причесаними, напудреними та нарумʼяненими не менш важливий, аніж рятувати солдатам життя. Усе це принесло компанії Рубінштейн непогані прибутки.

Американський плакат часів Першої світової війни із зображенням медсестри Червоного Хреста з нафарбованими червоною помадою губами. Getty Images / «Бабель»

А ще це було справді революційне культурне зрушення щодо косметики. Однак європейське й особливо американське суспільство у 1920-х роках спробувало знову навʼязати жінкам довоєнні пуританські норми морали. Законодавці намагались оголосити косметику поза законом, їх активно підтримували релігійні організації.

У 1920 році впливовий американський Жіночий християнський союз тверезості здобув одну зі своїх найголовніших перемог — повну заборону алкоголю у США. А рік по тому активістки союзу розпочали кампанію проти косметики, особливо проти червоної помади. Але цього разу перемогти не вдалось. Обмежились тим, що жінок, які користувались косметикою, оголосили «повіями та безнадійними єретичками, які не підлягають перевихованню».

Активістки Жіночого християнського союзу тверезості розбивають діжки з алкоголем, виявлені під час рейду, 14 квітня 1929 року. Getty Images / «Бабель» Жінки та чоловік роблять макіяж перед поверненням додому із заміської поїздки на вихідні, 1927 рік. Getty Images / «Бабель» Активістки Жіночого християнського союзу тверезості розбивають діжки з алкоголем, виявлені під час рейду, 14 квітня 1929 року. Жінки та чоловік роблять макіяж перед поверненням додому із заміської поїздки на вихідні, 1927 рік. Getty Images / «Бабель»

Якщо у середині 1920-х макіяж ще вважався сміливим викликом, то у 1930-х усе змінилось. Голлівуд задав тренд на яскраву губну помаду, а кінозірки та їхні візажисти все частіше ділилися своїми улюбленими продуктами та порадами з краси в журналах про стиль життя. Під час Великої депресії дедалі більше жінок йшли працювати та ставали ще більш незалежними. А косметика ставала різноманітнішою, доступнішою і компактнішою. У середині 1930-х на сторінках жіночих журналів писали, що «краса — це частина вашої роботи», а «мізки, дипломи та амбіції — ніщо без гарної упаковки».

Експертка з краси Хелена Рубінштейн демонструє основні лінії для накладання макіяжу, 1935 рік. Getty Images / «Бабель»

Напередодні Другої світової косметика вже була звичним явищем для жінок. А з початком війни стала нагадуванням про нормальне довоєнне життя. Уряд Британії запровадив жорсткі норми на різни товари, а деякі взагалі заборонив. Однак це не стосувалось косметики й особливо помади. «Косметика так само важлива для жінки, як запас тютюну для чоловіка», — заявляли в Міністерстві продовольства. Навіть сам британський премьер Вінстон Черчилль відстоював ідею про те, що жінкам варто намагатися виглядати настільки стильно, наскільки це можливо за обставин воєнного часу.