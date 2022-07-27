Карикатури УНР початку ХХ століття: нерішучий Грушевський, омріяна незалежність і розрив з імперією, криваві більшовики, сусіди шматують Україну. Історія в 10 ілюстраціях-мемах

Після фактичного розвалу російської імперії у 1917 році в українців нарешті зʼявився шанс створити власну державу. Політичні еліти створили в Києві парламент — Центральну Раду, яка очолила національний рух. Одним із перших демократичних проявів стало скасування цензури у пресі. І вона відреагувала на події, серед іншого, і політичними карикатурами, які можна вважати мемами того часу. Причому критикували не лише противників, але й своїх політичних лідерів — очільника Центральної Ради Михайла Грушевського, його заступника Володимира Винниченка тощо. На жаль, молодій українській державі досить скоро довелось воювати на кілька фронтів, і вона зрештою не встояла. Та головним противником тоді, як і зараз, була росія, тільки більшовицька. «Бабель» уже згадував про карикатури Першої та Другої світових війн. А тепер ми згадуємо спроби становлення української державності 1917—1921 років у десяти найяскравіших ілюстраціях-мемах українських карикатуристів того часу.