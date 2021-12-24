Квитки до Італії вже згоріли, а я все одно хочу за кордон на свята. Туреччина та Єгипет хоч відкриті? Куди можна взагалі? Новорічно-різдвяний гід «Бабеля»

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Новий штам коронавірусу «Омікрон» стрімко поширюється світом. Через це одні країни посилюють правила вʼїзду, інші взагалі закриваються. Наприклад, Італія вирішила не пускати навіть вакцинованих українських туристів щонайменше до 31 січня 2022 року. Дехто посилює внутрішній карантин і навіть запроваджує комендантську годину. Але українці все ж можуть провести відпустку за кордоном на новорічні та різдвяні свята. «Бабель» розповідає, куди можна поїхати в Європі, які умови в Єгипті та чи пустять українців у Домінікану або на Балі.

Куди ще, окрім Італії, не пускають навіть із паспортом вакцинації?

Ще закрита Мальта. Інші європейські країни наразі не запроваджують таких жорстких обмежень для вакцинованих українських туристів. Щодо решти, то поки що точно не варто планувати поїздку до Ізраїлю, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Ці країни закриті для вʼїзду іноземців.

Отже, можна в Париж, Амстердам, Берлін? Чи є підводні камені?

Є, бо через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» багато європейських країн запроваджують внутрішній локдаун на свята.

Наприклад, у Німеччині скасували всі масові заходи та закрили нічні клуби. Також у країні напередодні Нового року заборонять продаж феєрверків та салютів. Від святкового феєрверка відмовилися й у Парижі. Влада Франції закликає не збиратися на свята великими компаніями.

У Нідерландах усі магазини з другорядними товарами, ресторани та музеї закриті мінімум до 14 січня. Влада рекомендує не збиратися більш ніж по дві людини, навіть на вулицях.

У Великій Британії «Омікрон» поширюється швидше, ніж в інших країнах. Через це мер Лондону навіть оголосив про надзвичайну ситуацію у місті.

А в Ірландії та Словаччині через поширення коронавірусу запровадили комендантську годину. Вона поширюється на готелі, кінотеатри, театри, бари, ресторани, крім доставки та продажу навинос, а також на масові заходи. А якщо ви опинитеся на вулиці у Словаччині без поважної причини в період з першої години ночі до пʼятої ранку, то вас оштрафують на тисячу євро.

І так у всій Європі?

Ні. Наприклад, якщо ви поїдете до Угорщини автомобілем або автобусом, то на кордоні у вас попросять тільки паспорт та медичну страховку. Негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію слід показувати лише в аеропортах.

До Албанії, Чорногорії, Хорватії, Болгарії, Іспанії та Кіпру можна потрапити з сертифікатом вакцинації або негативним тестом. У Польщі, Греції, Швеції, Данії та з 27 грудня в Чехії у вас вимагатимуть негативний ПЛР-тест, навіть якщо ви повністю вакциновані. У деяких країнах перед вʼїздом необхідно заповнити спеціальну анкету. Такі правила діють, наприклад, у Чехії, Румунії, Нідерландах, Греції, Іспанії.

А як Туреччина, Єгипет, Арабські Емірати?

Вʼїхати до Туреччини можна із сертифікатом про повну вакцинацію. Тут визнають вакцини, які використовуються в Україні, зокрема CoronaVac. Якщо у вас сертифікат у «Дії», його краще роздрукувати. Якщо немає сертифіката, то за 72 години до вʼїзду треба зробити ПЛР-тест або за 48 годин експрес-тест на антитіла. Також підійде медична довідка про те, що ви перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Крім цього, за 72 години перед прибуттям до Туреччини потрібно заповнити спеціальну електронну форму. На її основі автоматично згенерується HES-код, без якого вас не пустять у літак. Заповнену форму потрібно роздрукувати або зберегти на смартфон, бо її перевірятимуть на турецькому кордоні.

Єгипет пускає повністю вакцинованих туристів. Але паперовий сертифікат, який видають в Україні, не підходить, бо на ньому немає QR-коду. А сертифікати з QR-кодом, що згенеровані в «Дії», Єгипет не визнає. Тому краще зробити ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Якщо ви прилітаєте до одного з аеропортів курортних міст Хургада, Шарм-еш-Шейх, Марса-Алам і Таба, то тест можна зробити після прибуття. Вам це коштуватиме 30 доларів.

Сертифікати, згенеровані у «Дії», не визнають також в Арабських Еміратах. Якщо ви летите в Дубай, то у вас має бути медична страховка та довідка про негативний тест на коронавірус англійською мовою, видана не раніше ніж за 72 години до прибуття. Без цих документів вас навіть не пустять у літак. Після прильоту прямо в аеропорту потрібно буде зробити ще один тест, а також завантажити програму COVID-19 DXB і зареєструватися в ній. Результат тесту надійде СМС-повідомленням протягом 24 годин. До цього доведеться побути на самоізоляції в готелі або в іншому місці вашого проживання. Якщо тест буде позитивним, ви відправитеся на 10-денний карантин до спеціальної установи за власний рахунок.

Усіх, хто прилітає до Абу-Дабі, у будь-якому разі відправляють на карантин незалежно від результату тесту на коронавірус. Вакцинованих — на 7 днів, невакцинованих — на 12. Також доведеться здавати додатковий тест на четвертий та восьмий день перебування в країні.

А можна кудись подалі?

Можна. Найпростіше потрапити до Домініканської Республіки. Для вʼїзду не потрібен ані сертифікат про вакцинацію, ані тест. Карантину для туристів також немає. Навіть віза не потрібна, якщо ви, звісно, не плануєте там відпочивати більш ніж 90 днів. Єдине — потрібно заповнити електронну анкету.

Щоб потрапити на Мальдіви, потрібен негативний ПЛР-тест на COVID-19 англійською мовою, зроблений не раніше ніж за 96 годин до вильоту. Також потрібно заповнити «Декларацію здоровʼя» та подати її до Міграційної служби Мальдівів за 24 години до прильоту та у такий самий термін перед вильотом.

Для вʼїзду до Таїланду спочатку потрібно отримати дозвіл (QR-code) через систему Thailand Pass. Розглядати вашу заявку можуть протягом семи робочих днів. Крім того, за 72 години до вильоту до Таїланду необхідно отримати негативний ПЛР-тест. Але після прильоту все одно доведеться вирушити на карантин, для вакцинованих — на 10 днів, для невакцинованих — на 14 днів.

А от подорож на Балі доведеться відкласти. Через коронавірус Індонезія поки закрита для туристів.

А коли я повернуся, мені потрібно буде на самоізоляцію?

Ці правила поки не змінюються ще з 5 серпня. Якщо є сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест або експрес-тест на антитіла, зроблені за 72 години до вʼїзду, то не потрібно. Якщо нічого цього немає, то потрібно встановити додаток «Вдома» на 72 години — доки не отримаєте результати тесту на коронавірус. А якщо не хочете встановлювати програму, тоді доведеться погодитися на 14-денний карантин.

Це все? Чи є ще якісь підводні камені?

Через коронавірус та його новий штам «Омікрон» правила вʼїзду в будь-яку країну можуть змінитися будь-якої миті. Тому моніторте інформацію на сайті МЗС країни, в яку ви прямуєте. А ще за оновленнями правил вʼїзду до різних країн можна стежити на інтерактивній карті на сайті українського МЗС.

І останнє. Намагайтеся поки не їздити до африканських країн, де виявили «Омікрон». Це ПАР, Ботсвана, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібія та Мозамбік. Інакше більшість інших країн вас або не пустять, або відправлять на обовʼязковий карантин.

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