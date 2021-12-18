У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус «Омікрон»

«Сьогодні [18 грудня] я оголосив про значний інцидент у Лондоні через швидке поширення варіанту Omicron нашею столицею. Це допоможе нам уникнути перебоїв у наданні первинних послуг», — заявив мер Лондону.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

За його словами, новий штам став домінантним, і кількість хворих у лікарнях зростає.

Зазначимо, «значний інцидент» визначається як подія або ситуація з низкою серйозних наслідків, які вимагають впровадження спеціальних заходів.

Також Хан повідомив, що за останній тиждень кількість госпіталізацій у Лондоні зросла на 29%, якщо порівняти з попереднім, підтверджені 65 525 нових випадків захворювання, а за останню добу зареєстрували 26 418 випадків, що є найвищим показником від початку пандемії.