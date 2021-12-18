У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус «Омікрон»

Мер Лондону Садік Хан оголосив про надзвичайну ситуацію через швидке зростання кількості випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Сьогодні [18 грудня] я оголосив про значний інцидент у Лондоні через швидке поширення варіанту Omicron нашею столицею. Це допоможе нам уникнути перебоїв у наданні первинних послуг», — заявив мер Лондону.
За його словами, новий штам став домінантним, і кількість хворих у лікарнях зростає.
Зазначимо, «значний інцидент» визначається як подія або ситуація з низкою серйозних наслідків, які вимагають впровадження спеціальних заходів.
Також Хан повідомив, що за останній тиждень кількість госпіталізацій у Лондоні зросла на 29%, якщо порівняти з попереднім, підтверджені 65 525 нових випадків захворювання, а за останню добу зареєстрували 26 418 випадків, що є найвищим показником від початку пандемії.
- 16 грудня Франція обмежила вʼїзд людей із Великої Британії, де ситуація із «Омікроном» поки що найсерйозніша в Європі.
- Штам «Омікрон» вже розійшовся майже по всій Європі. 18 грудня його підтвердили в Україні.