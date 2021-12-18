В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса «Омикрон»

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации из-за быстрого роста количества случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня [18 декабря] я объявил о значительном инциденте в Лондоне из-за быстрого распространения варианта Omicron по нашей столице. Это поможет нам избежать перебоев в предоставлении первоначальных услуг», — заявил мэр Лондона.