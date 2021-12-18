У Нідерландах запроваджують локдаун на свята: зачиняють магазини, ресторани, перукарні, спортзали і школи

У Нідерландах з неділі, 19 грудня, через важку ситуацію з коронавірусом розпочнеться жорсткий карантин.
Про це 18 грудня оголосив прем’єр-міністр країни Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє Reuters.
«Нідерланди знову зачиняються. Це неминуче через пʼяту хвилю, яка обрушиться на нас із варіантом Omicron», — сказав він.
За його словами, з ранку неділі у країні зачинять всі магазини із другорядними товарами, ресторани, перукарні та тренажерні зали, вони не працюватимуть до 14 січня.
Водночас школи будуть зачинені до 9 січня.
Окрім цього, влада Нідерландів рекомендує не запрошувати у гості більше двох людей та збиратися на вулиці теж максимум удвох.
На думку Рютте, якщо не посилити обмеження зараз, то це може призвести до «некерованої ситуації в лікарнях».
- 12 листопада у Нідерландах майже на місяць запровадили частковий локдаун, щоб зупинити поширення коронавірусу.
- Проте 7 грудня королівська сімʼя Нідерландів влаштувала вечірку з нагоди 18-річчя принцеси Амалії. Свято провели, щоби відзначити її офіційне сходження як спадкоємиці батька, унаслідок чого вона прийняла титул принцеси Оранської. Через майже 10 днів королівська родина вирішила попросити вибачення за вечірку під час спалаху коронавірусу.