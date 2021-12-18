Польща уточнила правила вʼїзду через черги на кордоні з боку України

Польща внесла зміни до нових правил вʼїзду, доповнивши перелік категорій осіб, яким дозволено вʼїзд до країни без негативного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Тепер ПЛР-тест не потрібен:

дітям віком до 5 років;

випускникам шкіл, ліцеїв та вищих навчальних закладів, особам, які складають іспити та проводять їх, а також опікунам учнів;

особам, які перетинають кордон під час виконання роботи (водії вантажного транспорту, члени екіпажів авіації та суден, обслуговуючий персонал поїздів, працівники медичних установ).

Зміни були внесені після скарг української сторони на великі черги на автомобільних пропускних пунктах через нові правила. З 15 грудня на кордоні застрягли сотні вантажівок.