Польша уточнила правила въезда из-за очередей на границе со стороны Украины

Польша внесла изменения в новые правила въезда, дополнив перечень категорий лиц, которым разрешен въезда в страну без негативного результата ПЦР-теста.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Теперь ПЦР-тест не нужен:
- детям до 5 лет;
- выпускникам школ, лицеев и высших учебных заведений, лицам, которые сдают экзамены и проводят их, а также опекунам учащихся;
- лицам, пересекающим границу во время выполнения работы (водители грузового транспорта, члены экипажей авиации и судов, обслуживающий персонал поездов, работники медицинских учреждений).
Изменения были внесены после жалоб украинской стороны на огромные очереди на автомобильных пропускных пунктах из-за новых правил. С 15 декабря на границе застряли сотни грузовиков.
- Польша с 15 декабря начала требовать у всех кто, прибывают не из стран ЕС, негативный результат ПЦР- или экспресс-теста. Это касается и вакцинированных людей. Тест должны быть сделан не раньше чем за 24 часа до пересечения границы.