На границе Польши и Украины скопилось до 500 грузовиков. Все из-за новых польских правил въезда

На автомобильных пунктах пропуска в Польшу с украиной стороны скопилось до 500 грузовиков из-за новых правил въезда на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Польша с 15 декабря начала требовать у всех кто, прибывают не из стран ЕС, негативный результат ПЦР- или экспресс-теста. Это касается и вакцинированных людей. Тест должны быть сделан не раньше чем за 24 часа до пересечения границы.

По словам Найема, новое правило ввели без предупреждения, а поэтому возле КПП во Львовской области выстроились огромные очереди автомобилей длиной в несколько километров. На пункте пропуска «Ягодин» транспортный поток упал на 400%, в Краковце 70% всего грузового транспорта развернули. До 500 грузовиков вторые сутки простаивают в очередях.

Найем, однако, отметил, что на пунктах пропуска начали работать лаборатории по ПЦР-тестированию, а пограничная и таможенная службы увеличили количество инспекторов, ускорив оформление.

Украинская сторона надеется, что правительство Польши в ближайшее время ослабит правила для водителей грузового транспорта.