На кордоні Польщі та України зібралося до 500 вантажівок. Усе через нові польські правила вʼїзду

На автомобільних пунктах пропуску в Польщу з українського боку зібралося до 500 вантажівок через нові правила вʼїзду на тлі поширення штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Польща з 15 грудня почала вимагати у всіх, хто прибуває не з країн ЄС, негативний результат ПЛР- або експрес-тесту. Це стосується й вакцинованих людей. Тест має бути зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

За словами Найєма, нове правило запровадили без попередження, а тому біля КПП у Львівській області вишикувалися величезні черги автомобілів завдовжки кілька кілометрів. На пункті пропуску «Ягодин» транспортний потік впав на 400%, а у Краківці 70% всього вантажного транспорту розгорнули. До 500 вантажівок другу добу простоюють у чергах.

Найєм, однак, зазначив, що на пунктах пропуску почали працювати лабораторії з ПЛР-тестування, а прикордонна та митна служби збільшили кількість інспекторів, прискоривши оформлення.

Українська сторона сподівається, що уряд Польщі найближчим часом послабить правила для водіїв вантажного транспорту.