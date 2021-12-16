Греція посилила правила в’їзду — вакцинованим теж потрібен буде ПЛР-тест

Уряд Греції посилив правила в’їзду в країну. Тепер усі туристи, незалежно від вакцинації, повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це пише Bloomberg.

«У рамках зусиль для стримування пандемії COVID-19 країна буде приймати мандрівників з усіх країн, які матимуть негативний ПЛР-тест, не давніший за 48 годин», — зазначається у рішенні МОЗ Греції.

Нові правила запрацюють з 19 грудня. Тести повинні будуть надавати як невакциновані, так і вакциновані туристи.