Греция ужесточила правила въезда — вакцинированным тоже потребуется ПЦР-тест

Правительство Греции ужесточило правила въезда в страну. Теперь все туристы, независимо от вакцинации, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом пишет Bloomberg.

«В рамках усилий по сдерживанию пандемии COVID-19 страна будет принимать путешественников из всех стран, если они предоставят отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 48 часов», — отмечается в решении Минздрава Греции.

Новые правила заработают с 19 декабря. Тесты должны будут предоставлять как невакцинированные, так и вакцинированные туристы.