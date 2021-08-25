В Греции невакцинированным запретят посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения

Правительство Греции вводит новые ограничения для невакцинированных людей. Они заработают с 13 сентября и будут действовать до 31 марта.

Об этом пишет Ekathimerini.

Согласно этим правилам, только вакцинированные или те, кто выздоровел от коронавируса, смогут посещать кафе, бары, рестораны и другие развлекательные заведения в помещении. В то же время с отрицательным тестом на коронавирус можно будет попасть в кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы.

Все непривитые сотрудники государственного и частного секторов должны будут еженедельно делать экспресс-тест на коронавирус. Те, кто работают в сфере услуг, в туризме, а также школьники и студенты — дважды в неделю. Только школьники имеют право делать эти тесты бесплатно.

Также сохраняется масочный режим — маски будут обязательны во всех общественных местах, в помещениях, а также на открытом воздухе при скоплении людей.