В Греции невакцинированным учителям хотят выплачивать меньшую зарплату

В Греции преподаватели, которые откажутся пройти вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19 перед возвращением к работе, получать меньшую зарплату и подвергнутся другим дисциплинарным «наказаниям».

Над принятием и разработкой такого решения работает Министерство образования Греции, сообщает Ekathimerini.

Новые правила, которые разрабатываются для обеспечения безопасного учебного процесса в школах и университетах, будут касаться администрации, преподавательского состава и всего персонала учреждения.

Помимо сокращения выплат, постоянный работник может быть вовсе отстранен от работы без сохранения заработной платы, пока не пройдет вакцинацию, а с временным персоналом могут приостановить сотрудничество.