У Греції невакцинованим вчителям хочуть виплачувати меншу зарплату

У Греції викладачі, які відмовляться пройти вакцинацію або регулярне тестування на COVID-19 перед поверненням до роботи, отримуватимуть меншу зарплату та зазнають інших дисциплінарних «покарань».

Над ухваленням та розробкою такого рішення працює Міністерство освіти Греції, повідомляє Ekathimerini.

Нові правила, що розробляються для забезпечення безпечного навчального процесу в школах та університетах, стосуватимуться адміністрації, викладацького складу та усього персоналу закладу.

Крім скорочення виплат, постійний працівник може бути зовсім відсторонений від роботи без збереження заробітної плати, доки не пройде вакцинацію, а з тимчасовим персоналом можуть призупинити співпрацю.