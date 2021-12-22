Німеччина перед Новим роком посилить карантин через коронавірус «Омікрон»

У Німеччині через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» на свята посилять карантин.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на своїй сторінці у Twitter.

Так, з 28 грудня в Німеччині невакциновані з однієї родини можуть запросити в гості максимум двох гостей, вакциновані або ті, хто одужав від коронавірусу, можуть святкувати у компанії до 10 осіб. Це не стосується дітей до 14 років.

За словами Шольца, багатолюдних новорічних зібрань не буде, великі масові заходи, зокрема футбольні матчі, проводитимуть без глядачів, клуби та дискотеки залишаться зачиненими.