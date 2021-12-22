Германия перед Новым годом ужесточит карантин из-за коронавируса «Омикрон»

В Германии из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» на праздники усилят карантин.

Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на своей странице в Twitter.

Так, с 28 декабря в Германии невакцинированные из одной семьи могут пригласить в гости максимум двух гостей, вакцинированные или выздоровевшие от коронавируса могут праздновать в компании до 10 человек. Это не касается детей в возрасте до 14 лет.

По словам Шольца, многолюдных новогодних собраний не будет, большие массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводить без зрителей, клубы и дискотеки останутся закрытыми.