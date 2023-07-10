Ватажок «ПВК Вагнера» Пригожин та його командири зустрічалися з путіним після заколоту

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Французька газета Liberation писала, що 1 липня Пригожин зустрічався з путіним, очільником Росгвардії Віктором Золотовим і головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Спікер путіна Дмитро Пєсков офіційно підтвердив це, але зазначив, що це було 29 червня.

За його словами, російський президент путін провів зустріч із власником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним та його командирами після заколоту. На зустрічі, яка тривала три години, було 35 учасників, серед них — командири загонів і керівництво ПВК.

Пєсков заявив, що путін дав оцінку діям «вагнерівців» у ході повномасштабної війни, вислухав пояснення командирів і запропонував їм «подальші варіанти працевлаштування».