У Херсонській області середній рівень води становить 93 сантиметри

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Стас Козлюк / «Бабель»

На Херсонщині станом на 14:00 18 червня середній рівень води становить 93 сантиметри.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

В області затоплені 23 населені пункти, з них шість на правому березі, всі інші — на лівому. На правобережжі Херсонщини підтоплені 879 житлових будинків.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на ремонт і запуск підтопленої енергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше місяць.

«На щастя, більшу частину енергетичного обладнання — збережено! Як тільки трансформатори та земля підсохне, фахівці стають до роботи», — зазначив він.

За прогнозами 26 червня в області розпочнуть подачу газу. Наразі фахівці газової служби ремонтують обладнання і тестують будинкові мережі.