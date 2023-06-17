NYT: Каховська ГЕС зруйнувалася через те, що росія підірвала прохід до машинної зали

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Каховська ГЕС могла зруйнуватися через те, що росія підірвала підводний прохід (технічний тунель) до машинної зали.

Таких висновків дійшла американська газета The New York Times, переглянувши інженерні плани та поспілкувавшись з інженерами, які вивчають прориви гребель. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.

Гребля була побудована з величезним бетонним блоком в основі. У ньому є невеликий прохід, до якого можна дістатися з машинного відділення греблі. Судячи з усього, саме в цьому проході спрацював вибуховий заряд і зруйнував греблю. Оскільки ГЕС збудували за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де що знаходиться.

За словами двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найбільш імовірною причиною руйнування була вибухівка у проході.

«Якщо ваша мета — зруйнувати саму греблю, то потрібен потужний вибух. Прохід — ідеальне місце для встановлення вибухівки», — сказав Майкл Вест, інженер-геотехнік і експерт з аналізу безпеки та руйнування гребель, колишній директор інженерної фірми Wiss, Janney, Elstner.

Грегорі Бехер, професор інженерії Університету Меріленду і член Національної інженерної академії, також сказав, що масштаб пролому вказує на те, що заряди були встановлені глибоко в конструкції.

Інженери попередили, що лише повне обстеження греблі після зливу води з водосховища може визначити точну послідовність подій, що призвели до руйнування. Ерозія від води, що стікає через ворота, могла призвести до руйнування, якби гребля була погано спроєктована або бетон був неякісним, але інженери назвали це малоймовірним.

Високопоставлений американський військовий представник заявив, що Сполучені Штати виключили зовнішню атаку на греблю, наприклад, ракету, бомбу або якийсь інший снаряд, і тепер оцінюють, що вибух стався від одного або кількох зарядів, які всередині неї встановила росія.