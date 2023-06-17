НАТО запустило Центр захисту підводної інфраструктури. Так Альянс хоче вберегтися від провокацій росії
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
НАТО створило Центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після нерозкритої атаки на трубопроводи Nord Stream і на тлі загрози з боку росії.
Про це пише Associated Press.
Держави-члени Альянсу занепокоєні тим, що російські кораблі активно картографують критичну підводну інфраструктуру Заходу. Це може означати, що росія націлиться на підводні кабелі чи трубопроводи, щоб помститися західним країнам за допомогу Україні.
Однак до дій НАТО підштовхнула атака на два газопроводи Балтійському морі — Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Оборонний альянс збільшив свою присутність у Балтійському та Північному морях.
Центр захисту не намагатиметься спостерігати за всім, проте він зосередиться на зонах високого ризику. Трубопроводи на мілководді, до яких легко дістатися дайверам, є найбільш вразливими. Союзники планують покращити обмін даними й розвідінформацією, щоб запобігати атакам диверсантів.
Новий Центр розміститься в Лондоні.
- У квітні громадські мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели розслідування, у якому йдеться, що росія готує диверсії на обʼєктах у Північному морі на випадок конфлікту із Заходом. Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів звʼязку. У травні мовники чотирьох країн провели ще одне розслідування — цього разу стосовно «Північних потоків» — і зʼясували, що російські кораблі щонайменше тричі наближалися до місць вибуху.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
- Тим часом у Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік». А в червні 2022 року російські кораблі щонайменше двічі заходили до району вибуху газопроводу «Північний потік», ще один візит до цього району був менш ніж за тиждень до вибухів, пишуть у розслідуванні чотирьох радіомовних компаній — данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle.
- Газета The Washington Post 6 червня повідомляла, що за три місяці до диверсії на газопроводі «Північний потік» начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових.
- Європейське розслідування вибуху на «Північних потоках» майже закінчене, восени можуть оголосити звинувачення, написало CNN із посиланням на шведського прокурора Матса Люнгквіста.