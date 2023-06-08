Підрив Каховської ГЕС: міністр Кулеба розкритикував ідею створити міжнародну комісію за участі ООН

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію турецького президента Реджепа Ердогана створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС. Він назвав це «грою в піддавки».

Про це Кулеба розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Ми вже мали цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: пришліть свою місію, нехай розслідують. Ви думаєте, вони туди приїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихо закрита ООН, що називається «без шума и пыли», — розповів він.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії путіним. Обом запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС.