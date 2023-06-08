«Укргідроенерго» додало інформацію про підрив Каховської ГЕС до позову в ЄСПЛ проти росії

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Пресслужба ДСНС

Компанія «Укргідроенерго» в межах справи Ukrgidroenergo, PAT v. Russia звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через підрив Каховської гідроелектростанції.

«Укргідроенерго» просить суд якнайшвидше розглянути справу з підривом дамби, яка є обʼєктом критично важливої соціальної інфраструктури. Там нагадали про Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів і встановлює перелік обʼєктів, які не можуть бути обʼєктами нападу.

«Вчинені росією дії грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоровʼя та майна цивільних осіб, а також призвели до пошкодження та знищення майна «Укргідроенерго», яке, за попередньою оцінкою, відновленню не підлягає», — додали в «Укргідроенерго».