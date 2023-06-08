«Укргідроенерго» додало інформацію про підрив Каховської ГЕС до позову в ЄСПЛ проти росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба ДСНС
Компанія «Укргідроенерго» в межах справи Ukrgidroenergo, PAT v. Russia звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через підрив Каховської гідроелектростанції.
«Укргідроенерго» просить суд якнайшвидше розглянути справу з підривом дамби, яка є обʼєктом критично важливої соціальної інфраструктури. Там нагадали про Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів і встановлює перелік обʼєктів, які не можуть бути обʼєктами нападу.
«Вчинені росією дії грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоровʼя та майна цивільних осіб, а також призвели до пошкодження та знищення майна «Укргідроенерго», яке, за попередньою оцінкою, відновленню не підлягає», — додали в «Укргідроенерго».
- ЄСПЛ восени 2022 року прийняв до розгляду позов «Укргідроенерго» проти росії щодо компенсації збитків, завданих через російське вторгнення в Україну. Компанія тоді вимагала від росії 17 мільярдів гривень за збитки активам, зокрема Каховській ГЕС.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який напередодні відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.
- Організація Обʼєднаних Націй сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх від себе забезпечила.