«Укргідроенерго» вимагає від росії 17 мільярдів гривень за збитки активам, зокрема Каховській ГЕС

Компанія «Укргідроенерго» подало позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти російської федерації про компенсацію збитків, завданих унаслідок неспровокованої воєнної агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам компанії — Каховській ГЕС і недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 мільярдів гривень.

У компанії пояснили, що всупереч міжнародним вимогам росія продовжує окупацію території України, знищує обʼєкти цивільної інфраструктури та здійснює напади на мирне населення.

«Тому очікувати на справедливий розгляд у самій росії позову або заяв товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно. Водночас ЄСПЛ є міжнародним органом, що може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав», — зазначили в компанії.