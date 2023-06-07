Через підрив Каховської ГЕС постраждала вся флора й фауна нацпарку «Нижньодніпровський». Збитки оцінюють у понад 46 млрд грн

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Через підрив Каховської гідроелектростанції національний парк «Нижньодніпровський» зазнав збитків у 46,5 мільярда гривень.

Про це пише «Каховська ГЕС | штаб info» за матеріалами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Вода піднялася на 3,5 м на території близько 80 тисяч гектарів, від чого майже всі острови «Нижньодніпровського» опинилися затопленими.

Міндовкілля

Увесь видовий склад флори (понад 1 016 видів рослин) та фауни нацпарку постраждав від затоплення, а деякі види — під загрозою зникнення, зокрема, кабани, лані, олені благородні, козулі, зайці-русаки, фазани, бобри, ондатри.