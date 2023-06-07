Президент Туреччини поговорив із Зеленським і путіним. Ердоган пропонує створити комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС
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- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії путіним. Обом запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС.
Реджеп Ердоган пропонує створити комісію за аналогією з «зерновою» угодою, тобто до неї мають входити експерти з України, росії, ООН та міжнародної спільноти, зокрема Туреччини. Водночас Україна та росія безпосередньо не комунікуватимуть, а натомість матимуть окремі домовленості з ООН та Туреччиною.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- Опитані The New York Times експерти з інженерної справи та боєприпасів вважають, що найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — підрив ізсередини.