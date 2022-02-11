Супутники Maxar зробили нові фото з російською військовою технікою: стоїть на березі Донузлава в Криму, у Білорусі й на заході Росії

Новини

Twitter / Christopher Miller

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки з російською військовою технікою в окупованому Криму, у Білорусі та на заході Росії.

Про це повідомив та виклав фото на своїй сторінці у Twitter кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.

Знімки були зроблені вранці 10 лютого. Зокрема, зафіксовані нові війська та техніка (реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерія) біля селища Новоозерне на березі озера Донузлав у Криму. Також помічено нове розгортання бронетехніки поблизу села Славне на північно-західному узбережжі Криму.

На заході Росії велика кількість збройних сил нещодавно прибула на Курський полігон, що приблизно за 110 кілометрів на схід від кордону з Україною. За словами кореспондента, туди продовжує надходити додаткове спорядження, також готуються до розміщення додаткових військ та техніки.

Окрім цього, супутники зафіксували розгортання військ та бойової групи поблизу білоруського міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

До того ж у Білорусі помітили розгортання військ на аеродромі Зябрівка, окрім техніки та облаштування наметів для перебування людей там розмістили польовий госпіталь, є також вертольоти.

