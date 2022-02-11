Супутники Maxar зробили нові фото з російською військовою технікою: стоїть на березі Донузлава в Криму, у Білорусі й на заході Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / Christopher Miller
Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки з російською військовою технікою в окупованому Криму, у Білорусі та на заході Росії.
Про це повідомив та виклав фото на своїй сторінці у Twitter кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.
Знімки були зроблені вранці 10 лютого. Зокрема, зафіксовані нові війська та техніка (реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерія) біля селища Новоозерне на березі озера Донузлав у Криму. Також помічено нове розгортання бронетехніки поблизу села Славне на північно-західному узбережжі Криму.
На заході Росії велика кількість збройних сил нещодавно прибула на Курський полігон, що приблизно за 110 кілометрів на схід від кордону з Україною. За словами кореспондента, туди продовжує надходити додаткове спорядження, також готуються до розміщення додаткових військ та техніки.
Окрім цього, супутники зафіксували розгортання військ та бойової групи поблизу білоруського міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.
До того ж у Білорусі помітили розгортання військ на аеродромі Зябрівка, окрім техніки та облаштування наметів для перебування людей там розмістили польовий госпіталь, є також вертольоти.
- Раніше «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомляли про перекидання до кордонів України техніки, ракетних систем, військ Росгвардії та «кадирівців».
- У лютому західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.
- 2 лютого в Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців і сотні одиниць озброєння. Другий етап триватиме до 20 лютого.
- На 11 лютого заплановані військові навчання у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- Через нібито військові навчання з 13 до 19 лютого Росія збиралася перекрити майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Згодом стало відомо, що управління навігації і океанографії Міноборони Росії скасувало перекриття Азовського моря на північ від Керченської протоки.