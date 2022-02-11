Спутники Maxar сделали новые фото с российской военной техникой: стоит на берегу Донузлава в Крыму, в Беларуси и на западе России

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки с российской военной техникой в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России.
Об этом сообщил и выложил фото на своей странице в Twitter корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.
Снимки были сделаны утром 10 февраля. В частности, были зафиксированы новые войска и техника (реактивные системы залпового огня и самоходная артиллерия) возле поселка Новоозерное на берегу озера Донузлав в Крыму. Также замечено новое развертывание бронетехники возле села Славное на северо-западном побережье Крыма.
На западе России большое количество вооруженных сил недавно прибыло на Курский полигон, что примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной. По словам корреспондента, туда продолжает поступать дополнительное снаряжение, готовятся к размещению дополнительных войск и техники.
Кроме этого, спутники зафиксировали развертывание войск и боевой группы возле беларусского города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.
К тому же в Беларуси заметили развертывание войск на аэродроме Зябровка, кроме техники и обустройства палаток для пребывания людей там разместили полевой госпиталь, есть вертолеты.
- Ранее «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщали о переброске к границам Украины техники, ракетных систем, войск Росгвардии и «кадыровцев».
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- 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. В них участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих и сотни единиц вооружения. Второй этап продлится до 20 февраля.
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- Из-за якобы военных учений с 13 по 19 февраля Россия собиралась перекрыть почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Впоследствии стало известно, что управление навигации и океанографии Минобороны России отменило перекрытие Азовского моря к северу от Керченского пролива.