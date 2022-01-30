Бойовики стріляли з гранатометів біля Станиці Луганської, поранений український військовий

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Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики на Донбасі знову порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

«Один військовослужбовець ООС дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — розповіли у штабі.

За даними військових, російські найманці 30 січня обстрілювали Станицю Луганську зі станкових протитанкових гранатометів.