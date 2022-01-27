Офіс президента: увечері відбудуться переговори між Зеленським і Байденом

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Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден сьогодні, 27 січня, проведуть телефонну розмову.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар президента України Сергій Никифоров.

«Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером», — написав він.

За словами Никифорова, президенти обговорять питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи та інші.

Окремо речник Зеленського уточнив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.