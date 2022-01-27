«Привід для початку серйозної розмови». МЗС Росії відреагувало на відповідь США щодо «гарантій безпеки»
- Автор:
- Олег Панфілович
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ТАСС
Деякі з пунктів відповіді США на російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» дають привід для подальшої серйозної розмови.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає агентство РИА Новости.
«Там є реакції, які дають привід для початку серйозної розмови, але вони стосуються другорядних речей. На головне питання у цьому документі позитивної реакції немає, а саме — на питання про недопущення розширення НАТО на Схід та нерозміщення ударного озброєння, яке може загрожувати Росії», — заявив Лавров.
Він додав, що оскільки представники США заявили, що погодили документ зі своїми союзниками та партнерами, його зміст стане публічним найближчим часом.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.