У США заявили, що «бачать ознаки» ймовірного застосування військової сили Росії щодо України «зараз або в середині лютого»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wendy R. Sherman / Twitter
У США вважають, що Росія може найближчим часом застосувати військову силу проти України.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час онлайн-дискусії YES із експрезидентом Естонії, членом Наглядової Ради YES Керсті Кальюлайд.
«Я не знаю, чи ухвалив він [Путін] остаточне рішення, але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує застосувати військову силу зараз або, може, у середині лютого», — сказала вона.
Також Шерман запевнила, що США допомагатимуть Україні, але поки не можуть надати План дій для членства в НАТО.
«Ми будемо підтримувати Україну. Без України нічого не буде. Ми сказали про це нашим російським партнерам. [...] НАТО підтвердило, що Україна має право мати такі амбіції та колись, може, вступить до цього Альянсу. І я певна, що в цьому плані майбутнє України дуже позитивне», — наголосила вона.
За словами Шерман, для отримання плану заходів щодо вступу в НАТО Україна повинна провести земельну реформу, побороти корупцію, підтримувати демократію і демократичні інституції.
«Ми будемо робити все, щоби підтримати президента [України] в усіх його зусиллях і щоб країна могла впевнено дивитися у майбутнє, яке вона для себе обрала», — додала вона.
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