Держдепартамент США: Нинішнє падіння рубля — ніщо у порівнянні з втратами, яких зазнає економіка РФ у разі наступу на Україну

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U.S. Department of State / Flickr

Речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував недавній обвал рубля та фондових ринків Росії. Він запевнив, що нинішні труднощі — це ніщо в порівнянні з тим, що чекає на російську економіку у разі нового посягання на українські території.

Про це спікер заявив під час брифінгу.

«Те, що ми бачимо зараз, — це ніщо у порівнянні з тим, яке падіння чекає на російську економіку в разі вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії», — сказав представник Держдепартаменту.

Зазначимо, що напередодні Центробанк Росії призупинив купівлю доларів через обвал рубля. Вперше з листопада 2020 року вартість одного долара сягнула 79 рублів.

Речник Держдепартаменту у додав, що не тільки США попереджають Росію про швидку і жорстку відповідь у разі нападу на Україну, а й інвестори і гравці фондових ринків.

Водночас президент США Джо Байден заявив про готовність запровадити персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна у разі вторгнення Росії в Україну.