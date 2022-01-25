США готові підсилити НАТО і перекинути в Європу 8,5 тисячі військових у разі повномасштабного вторгнення РФ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Prachatai / Flickr
Глава Білого дому Джо Байден підтвердив, що США готові перекинути в Європу 8,5 тисячі американських військових в разі російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє журналістка CNN Кайлі Етвуд та речниця Білого дому Джен Псакі.
«Можливо, я перекину частину цих військ в найближчому майбутньому», — сказав Байден.
Ці війська розгортатимуть у тісній координації із союзниками й партнерами по НАТО, щоб посилити східний фланг Альянсу.
«8,5 тисячі військовослужбовців перебувають у готовності. І рішення про те, чи будуть вони розгорнуті, ухвалюватиметься в координації з нашими союзниками і партнерами по НАТО», — зауважила представниця адміністрації Байдена.
Також вона підтвердила, що чиновники з Держдепартаменту і Пентагону найближчим часом проведуть два секретні брифінги, щоб обговорити останню інформацію щодо ситуації в Україні.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові.