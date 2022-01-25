Рада закликала міжнародну спільноту примусити Росію відмовитися від військового шантажу України

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав стосовно неприйнятності військового шантажу з боку Росії.

За відповідну постанову проголосували 282 нардепи.

Рада назвала вимоги Росії до міжнародних партнерів заблокувати євроатлантичну інтеграцію України порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, та інших міжнародно-правових актів.

Парламент закликав засудити дії Росії, застосувати всі можливі дипломатичні засоби для деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Росії від своїх намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Крім того, нардепи закликали міжнародну спільноту не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на «гарантії безпеки», а також сприяти зміцненню обороноздатності України, підтримати прагнення України до вступу в ЄС та НАТО, а також визначити конкретні часові рамки та умови подальшої інтеграції України до НАТО. Також парламентарі закликали посилити санкції проти Росії.