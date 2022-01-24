Новий голова партії Меркель закликав Німеччину не блокувати постачання зброї Україні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Новий голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Фрідріх Мерц закликав уряд не блокувати постачання оборонної зброї Україні.
Про це лідер найбільшої опозиційної партії країни написав на своїй сторінці у Twitter.
«Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю — не лише з відповідальності перед нашою історією, але й для забезпечення політичного світопорядку в Європі, якого Росія також зобовʼязалася дотримуватись», — написав він.
Зазначимо, раніше Мерц обіцяв порвати із «центристським курсом» партії, який 16 років проводила Ангела Меркель. Також він розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відсутність чіткої позиції у протистоянні Росії, яка нарощує війська біля кордонів України. Водночас Мерц є противником відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT, оскільки це, на його думку, «зламає хребет» платіжній системі та завдасть помітних збитків як Росії, так і Німеччині.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого.
- Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Водночас Німеччина не надала дозвіл Естонії відправити Україні летальну зброю через «політику непостачання зброї у конфліктні регіони», якої вони нібито дотримуються тривалий час. Естонія просила про це, тому що зброя була виготовлена в Німеччині. Від безпосереднього постачання зброї до України Німеччина поки утримується з тих самих причин.