Справа MH17: Нідерланди дали притулок російській парі свідків

Новини

Pierre Crom / Contributor

Російська пара свідків, яка дала свідчення у справі про збитий у 2014 році пасажирський рейс MH17, отримав притулок у Нідерландах. Після трьох відмов їм все ж таки надали статус біженців.

Про це повідомляє газета Volkskrant.

Влітку цього року газета написала про історію Олени і Ігоря (імена змінені), які випадково отримали інформацію про катастрофу літака. У день трагедії Олена приїхала в офіс до Ігоря та випадково почула телефонну розмову його начальника, який спілкувався із членом своєї родини. З розмови вона зрозуміла, що родич начальника був в Україні і обіймав високу посаду у штабі бойовиків. У розмові обговорювалося знищення літака.

Вийшовши з кабінету, начальник Ігоря сам сказав Олені, що «повстанці змогли збити літак» ракетою з комплексу «Бук». Незабаром жінка дізналася, що фірма Ігоря була прикриттям для російських найманців, які воювали в Україні.

Читайте також: Родичам загиблих в авіакатастрофі MH17 виплатять компенсації

Парі почали погрожувати працівники спецслужб РФ і у 2016 році вони вирішили поїхати до Нідерландів, попросивши там притулок. У 2018 році сімʼя подала прохання на притулок, але їм відмовили. Після цього жінка вирішила дати свідчення у справі MH17 на умовах анонімності, оскільки побоювалася за родичів у Росії. Жінка тричі спілкувалась зі слідством, але парі так і не давали притулку. У результаті їхня доля вирішилася в парламенті Нідерландів.