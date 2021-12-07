Мін’юст і Пенітенціарну службу Грузії оштрафували за відео з Саакашвілі у в’язниці

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Міністерство юстиції та Пенітенціарну службу Грузії оштрафували за оприлюднення відео з Міхеілом Саакашвілі з в’язниці. Їх визнали винними в порушенні закону про захист персональних даних.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Відповідне рішення ухвалив Державний інспектор Грузії. Мін’юст повинен заплатити штраф у розмірі 500 ларі ($161), а Пенітенціарна служба — 2 000 ларі ($647).

Обидві установи порушили закон про персональні дані, коли оприлюднювали відео із Саакашвілі, у яких була «інформації про продукти, куплені та спожиті Міхеілом Саакашвілі в магазині пенітенціарної установи, про його раціон харчування, відео та фото прийому Міхеілом Саакашвілі харчових добавок у медпункті, відеозапис виходу Міхеіла Саакашвілі з пенітенціарної установи № 12 і запис його заселення до пенітенціарної установи № 18».

Ці відео грузинські відомства публікували нібито як доказ того, що Саакашвілі насправді не голодує у в’язниці.