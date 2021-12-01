Росія запропонувала НАТО не розширюватися на схід. Україна й Альянс відповіли

Новини

Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства в НАТО, оскільки «вимога» Росії до Альянсу «не розширюватися на схід» не має жодного обґрунтування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі.

«Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США та іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на схід, — нелегітимні», — сказав Кулеба.

За його словами, найкращою гарантією безпеки від Росії було б виведення її військ з території України та припинення агресії.

Наразі відомо, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямах.

«Є два треки співпраці. Перший — те, що НАТО може зробити як альянс. Другий — те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. Ми дякуємо генсеку НАТО за принципову позицію. Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні, тож ми обговорюємо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування агресії Росії», — розповів Дмитро Кулеба.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає неприйнятним, коли великі геополітичні гравці думають, що мають право контролювати політику менших країн, які розташовані по сусідству.

«Лише Україна і 30 союзників НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. У Росії немає права вето в цьому питанні та немає права встановлювати «сфери впливу» і намагатися контролювати своїх сусідів», — заявив Єнс Столтенберг.

Також у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО очільник українського МЗС зустрівся з представницею Британії, яка запевнила Кулебу в готовності Сполученого Королівства конкретними діями підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, надавати практичну допомогу у зміцненні її обороноздатності та посиленні економічної стійкості.

А на зустрічі з очільником дипломатичного відомства Угорщини Петером Сіярто Україна дійшла до спільної позиції з питання вступу в НАТО.

«Зустрілися в Ризі з Петером Сіярто. Є спільне розуміння, що, попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО», — заявив Кулеба.