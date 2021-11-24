Reuters: Вторгнення Росії в Україну не є «неминучим», РФ окреслює «червоні лінії»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міноборони Росії
Повномасштабне вторгнення Росії на українські території навряд чи є «неминучим», а концентрація російських військ є демонстрацією готовності Росії «захищати свої червоні лінії» щодо України.
Про це пише агентство Reuters.
Агентство поговорило з більш ніж десятком джерел, включаючи представників західної розвідки та експертами з політики Кремля, які погодилися, що вторгнення малоймовірно є неминучим. На думку експертів, президент Росії Володимир Путін, швидше за все, демонструє реальну загрозу військової моці задля того, щоб показати серйозність намірів Росії «захищати свої «червоні лінії» щодо України».
За приклад джерела агентства навели ситуацію навесні, коли спочатку на українському кордоні зібралося понад сто тисяч російських військ, а потім їх відвели назад. На думку експертів, таким чином Путін нагадує Заходу, що з Росією «слід рахуватися».
Водночас експерти вважають, що утримати Москву від вторгнення можуть побоювання реакції Заходу, адже, хоча Україна не є членом НАТО, але «невідомо, як далеко НАТО може зайти в захисті України», а відсутність дій з боку Альянсу покаже його «нерелевантним».
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.
- За даними CNN, США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації.