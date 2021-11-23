З боку Білорусі пів сотні мігрантів намагалися штурмувати кордон Польщі. Міноборони показало відео
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польська прикордонна служба повідомила про спробу штурму ділянки кордону в районі села Біловежа мігрантами з країн Близького Сходу, тисячі з яких перебувають у Білорусі.
Міноборони Польщі показало відео спроби прориву, а прикордонна служба зазначила, що 50 агресивних іноземців вдалося зупинити. У Міністерстві національної оборони заявили, що штурмувати кордон мігрантам допомагали білоруські силовики.
Минулої доби було 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. На день раніше було 346 спроб, зокрема одна масова — близько 150 осіб агресивних мігрантів намагалися подолати загородження та ряди польських силовиків. Тоді прорив також контролювали співробітники білоруських спецслужб.
Польща продовжує зупиняти групи мігрантів щодня.
З цим стикається і Литва. Раніше голова Служби охорони державного кордону Рустам Любаєв заявив, що білоруські силовики змінили тактику проштовхування мігрантів і ділять їх на групи від 3 до 5 людей. Це ускладнює їх затримання.
Як повідомляє Delfi, з початку серпня з Білорусі до Литви не пустили близько 7 250 людей, але понад 4 тисячі мігрантів змогли пробратися до країни.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому. Спроби прориву кордону, однак, продовжилися.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. У Польщі заявили, що готові оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю.